В экспозиции представлены куклы из спектаклей по произведениям русской и европейской классической литературы.

В 1920-е годы с театром сотрудничали многие талантливые художники, скульпторы, резчики по дереву: Коновалов, Пикалов, график Кочергин, художники Рыболовлев, Силаев, Павлович. В последующие годы Деммени создал ряд ярких спектаклей в содружестве с художником-скульптором Артюховой и художником Бруни. Среди наиболее значительных работ — постановки спектаклей для взрослых "Проказницы Виндзора" Шекспира и "Лекарь поневоле" Мольера. Мария Артюхова создала кукол к 29 спектаклям театра, с равным мастерством используя возможности петрушек и марионеток.

В экспозиции представлены "Свадьба" Чехова, "Черевики" по Гоголю, "Проказницы Виндзора" Шекспира, "Лекарь поневоле" Мольера.

Посетители также увидят кукол из "Синей птицы", "Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях".

О творческом пути Деммени расскажет его ученица — народная артистка России Фаина Костина.