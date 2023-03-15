Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторников. Отправление из Туапсе в 04:20 мск, из Сочи — в 06:31 мск, прибытие в Гагру (Абхазия) — в 09:45 мск. В обратном направлении поезд будет уходить в 19:25 мск, делать остановку в Сочи в 22:40 мск и прибывать в Туапсе в 01:05 мск. По средам поезд будет отправляться в Абхазию от железнодорожного вокзала города Сочи, а не из Туапсе.

"Вагоны туристического поезда выполнены в стилистике 80-х годов, но при этом полностью соответствуют современным требованиям комфорта в пути следования", — отмечается в сообщении.