"Ориентировочная площадь, пройденная огнём (на Обжоровском участке — ИФ), — около 3 тыс. га. Остров Блинов характеризуется тростниково-рогозовыми ассоциациями, практически недоступен для тушения с применением наземной и водной техники", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что природный пожар охватил два участка заповедника — Обжоровский и Дамчикский. Локализовано возгорание, затронувшее 750 га на Дамчикском участке. Продолжается тушение на Обжоровском участке.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил на совете при полпреде президента РФ в ЮФО, в котором он участвовал по видеосвязи, что сил и средств для тушения пожара достаточно.

По данным пресс-службы заповедника, десятки очагов горения фиксируются по всей дельте Волги, государственные инспекторы заповедника мониторят обстановку круглосуточно. Фронт активного горения протяженностью порядка 2 км распространяется в северной части острова Блинов. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 17-19 м/с.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.