"На 3% увеличился оборот столичных предприятий сферы услуг. Общий объем платных услуг, оказанных московскими предприятиями, в январе 2023 года достиг 228 млрд рублей", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, наибольший рост — в электронных услугах и сервисах в области IT. Так, за январь 2023 года заработано 12,7 млрд рублей, что на 55,2% выше, чем в январе прошлого года. Собянин уточнил, что такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров.

На втором месте по приросту оборотов — учреждения культуры, их выручка за год увеличилась на 41,2% — до 9,1 млрд рублей. На третьем месте — организации курьерской доставки, чьи обороты выросли на 23,2% — до 1,2 млрд рублей благодаря развитию интернет-торговли в Москве.

Собянин сообщил, что развитие внутреннего туризма привело к увеличению выручки гостиниц на 11,9% до 4,7 млрд рублей.