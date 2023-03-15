"Традиционно в летний период в Подмосковье на базе образовательных учреждений открываются лагеря с дневным пребыванием детей. Этот год — не исключение. В этом году свои двери откроют не менее 900 таких лагерей. Они охватят порядка 70 тыс. детей", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, исходя из опыта прошлых лет, наибольшее число детей ходят в такой лагерь именно в первую смену.

"Такие лагеря в регионе будут работать все лето — в три смены", — добавила Каклюгина.