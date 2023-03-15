"Общее количество ночевок, проведенных в туристических объектах, достигло 2,73 млрд в 2022 году. Это на 5% меньше чем в допандемийном 2019 году и на 49% больше, чем в 2021 году (1,83 млрд). В течение всего прошлого года показатели были значительно выше, чем в 2021 году, а в четвертом квартале цифры лишь на 2% отставали от аналогичного периода до пандемии (483 млн)", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, серьезному росту числа ночевок способствовал внутренний туризм. Количество ночевок, совершенных своими туристами, превзошло показатели 2019 года – 1,53 млрд и 1,51 млрд соответственно.

Число ночевок иностранных туристов в Евросоюзе также восстанавливается, однако в 2022 году показатели были на 12% ниже, чем до пандемии (1,2 млрд).

Согласно статистике, наибольший рост ночевок иностранных туристов по сравнению с 2019 годом отмечается в Дании – на 4%. Хорватия и Люксембург пока не достигли допандемийного показателя – минус 2% и минус 3% соответственно.

Среди стран Евросоюза наиболее заметное снижение числа иностранных ночевок по сравнению с показателями 2019 года было в Латвии (минус 45%), за ней следует Словакия (минус 40%) и Литва (минус 37%).

По данным Евростата, наибольший прирост числа ночевок внутренних туристов был зафиксировано на Мальте (плюс 39% к 2019 году). За ней следуют Кипр (плюс 35%) и Словения (плюс 25%).

Наибольшее падение числа ночевок путешественников внутри страны по сравнению с 2019 годом зарегистрировано в Словакии (минус 22%), Румынии (минус 15%) и Венгрии (минус 13%). В этих странах не менее, чем на 30%, снизилось и число ночевок иностранных туристов.