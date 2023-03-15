"В 2023 году реализация мероприятий федпроекта "Формирование комфортной городской среды" в субъектах Российской Федерации будет продолжена: всего предусмотрено благоустройство 7 671 территории, 4 327 из которых — общественные, 3 344 — дворовые", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Также в этом году планируется провести три всероссийских конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Уточняется, что в 2022 году в РФ благоустроили 5 265 общественных территорий, включающих парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и межквартальные пространства. Также в 2022 году благоустроено 5 798 дворовых пространств.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется Минстроем России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Его цель — к 2030 году улучшить качество городской среды в 1,5 раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.