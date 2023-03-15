"В отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего сетью гостиниц, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с конца 2017 года доход бизнесмена превысил 150 млн рублей и он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения.

По версии следствия, предприниматель совершил так называемое "дробление деятельности" и предоставлял декларации с недостоверными сведениями, занижая реальный доход. Таким образом, за три года он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 97,5 млн рублей.

В ходе обыска в домовладении подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли черновые записи, финансовые и другие документы, связанные с аффилированными физическими лицами, добавили в пресс-службе ведомства.