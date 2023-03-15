"С конца апреля при выборе туров появится еще один доступный аэропорт вылета из Москвы – "Жуковский". Выполнять рейсы будет авиакомпания Red Wings три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Новый аэропорт будет удобен для жителей юго-восточных районов столицы", — рассказали в компании.

"Жуковский" расположен в одноименном городе в 36 км от центра Москвы. Он оснащен всем необходимым для выполнения международных рейсов.

"Аэропорт популярен для полетов на частных джетах из-за небольшого количества рейсов, поэтому туристы смогут без толп и долгих очередей пройти на регистрацию и посадку", — уточнили в ANEX Tour.

Как напомнили в компании, также туристы могут забронировать туры с вылетом из "Внуково" на рейсах Turkish Airlines и AZUR air, из "Домодедово" на рейсах Pegasus Airlines и Turkish Airlines, а также из "Шереметьево" на рейсах Southwind. Таким образом, этим летом туроператор будет летать из всех столичных аэропортов.