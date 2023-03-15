"Как отмечают туроператоры, первые два месяца продаж в этом году внушают оптимизм. Некоторые направления выросли на 50%, в среднем рост продаж составляет 10-20%. Но есть и факторы, сдерживающие рост. Это отмена программы туристического кешбэка. Кроме того, завершился перенос спроса с зарубежных направлений на внутренние, который наблюдался на рынке последние два года. Но главная проблема – нехватка объектов размещения, особенно на популярных курортах", — говорится в сообщении.

По оценке экспертов, из-за дефицита мест значительный рос объемов во внутреннем туризме невозможен.

"Очевидно, что все средства размещения будут в сезон загружены под 100%. На рынке колоссальный дефицит мест и предложения, потенциал роста здесь очень небольшой, это буквально доли процента. Весь потенциал скрыт в каких-то новых продуктах, направлениях, так называемых авторских турах. Но в общем объеме это ничтожная доля", — заявил президент РСТ Илья Уманский.

По его мнению, есть еще возможность роста в межсезонье, но если последние два года отрасль имела мощную поддержку в виде кэшбэка, то сейчас она ее лишилась.

"Правда, мы не оставляем попыток вернуть эту нужную для внутреннего туризма меру, у нас есть некоторые идеи. С другой стороны, нехватку кэшбэка отыгрывают высокий курс рубля и сильно возросшие цены на зарубежные поездки, прежде всего, в Турцию. Не исключено, что это простимулирует внутренний спрос, в том числе, в межсезонье", — сказал Уманский.

По прогнозам экспертов, спрос на туры по России может также вырасти, если откроются аэропорты на юге России.

Как отмечает пресс-служба союза, в ходе организованного РСТ Пятого конгресса турагентств, прошедшего 11-12 марта, турагентства также дали свой прогноз на летний сезон для внутреннего туризма.

"Примерно 60% турагентств ожидают, что летний сезон по России в этом году пройдет лучше, чем в прошлом, 30% – что на уровне 2022-го и всего 10% считают, что он будет хуже сезона-2022", — говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, в 2022 году в России было совершено 62 млн туристических поездок.