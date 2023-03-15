"Уже проверены туристические объекты в городе Махачкале, Каспийске и Дербенте. Проверку на предмет соблюдения нормативных требований по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения проводит рабочая экспертная группа, созданная Минтуризма и НХП региона", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, следующий на очереди Гунибский район.

"В Дербенте буквально вчера завершили проверку цитадели Нарын-Кала, парка имени Низами Гянджеви, мультимедийного фонтана, городского пляжа и гостиницы "Европа" и другие объекты. Эксперты внесли предложения по установке и обустройству пандусов и дали рекомендации руководству проверяемых объектов по устранению выявленных нарушений", — сказал собеседник агентства.