Документ был подписан в рамках деловой программы международной туристической выставки "Интурмаркет".

Соглашение предусматривает развитие въездного и внутреннего туризма, организацию условий для развития туристской индустрии, создание единой общедоступной информационной среды в сфере туризма двух территорий, обмен опытом.

"Уверен, подписанное соглашение позволит создать условия для активного использования природного и культурного потенциала нашего региона и Республики Калмыкия. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию межрегионального туризма", — отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.

XVIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет" проходит в Москве с 13 по 15 марта. Тамбовская область на ней представила экспозицию, посвященную юбилею Сергея Рахманинова.