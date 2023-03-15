Территория примечательна каньоном реки Миасс с панорамными видами, а также множеством карстовых форм рельефа — пещер, гротов, воронок, различных подземных полостей.

"Наиболее известна Устиновская арка длиной около пяти и высотой до двух метров, через которую свободно может пройти человек. Есть на территории и карстовый колодец глубиной более семи метров", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что статус особо охраняемой природной территории поможет сохранить ее состояние, также здесь будут развивать туризм.

"Устиновские известняки" расположены на границе лесостепной и лесной зон, долина реки Миасс здесь является частью мощного материкового экологического коридора. Кроме того, это известное в археологии и палеонтологии местонахождение, где было обнаружено много ископаемых останков древних животных и временные жилища наших далеких предков. В ближайших планах создание на территории памятника природы тропы для развития экотуризм", — цитирует пресс-служба министра экологии области Сергея Лихачева.

На данной территории отныне будет запрещено добывать полезные ископаемые, сбрасывать сточные, в том числе дренажные воды в водные объекты и на рельеф местности, рубить деревья, пасти скот.

Установление охранной зоны памятника природы не предусматривается.

Площадь памятника природы "Устиновские известняки" более 54 гектара, общая протяженность границы — 3,69 километра. На его территории найдено 126 видов сосудистых растений, из которых 11 занесены в Красную книгу Челябинской области. Также в региональную Красную книгу занесены пять видов обитающих здесь млекопитающих, два вида птиц и три вида насекомых.