"Бронирование на период летнего курортного сезона идет активными темпами. В крупных санаторно-курортных предприятиях на отдельные периоды забронировано практически 90-100% номеров, при этом общий уровень бронирований на летний период достигает 60%", — сообщили "Интерфаксу" в администрации города-курорта.

В администрации отметили, что наибольший уровень загрузки имеют гостиницы и пансионаты, санатории категории 3* и 4*. Самый популярный на данный момент период бронирований — первая половина августа.

"Открытие сезона традиционно состоится в начале мая. К этому времени откроется большинство средств размещения, будет подготовлена инфраструктура пляжных территорий", — добавили в администрации.

Также в этом году в июне пройдет традиционный Геленджикский карнавал, приуроченный к открытию сезона. Власти отмечают, что россияне активно бронируют средства размещения на этот период.