Объектами охоты станут самцы глухарей и тетеревов, вальдшнепы, селезни уток и гуси.

В южных муниципальных районах (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) срок охоты установлен с 8 по 17 апреля; в северных муниципальных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 15 по 24 апреля.

Срок весенней охоты на селезней уток из укрытия с использованием живых подсадных (манных) уток во всех муниципальных районах — с 1 по 30 апреля. Стоит отметить, что охотникам стоит заранее задуматься над тем, как выбрать лодку для охоты и какие лодки в целом подойдут для охоты.

"Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на пернатую дичь в 2023 году в общедоступных охотничьих угодьях будет осуществляться с 20 марта", — отмечает пресс-служба.

Минприроды Рязанской области напоминает всем охотникам о необходимости неукоснительного соблюдения установленных ограничений охоты, а также норм добычи охотничьих ресурсов.