Прямые рейсы будут выполняться на комфортабельных Airbus A320 с частотой два раза в неделю — понедельникам и пятницам, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на авиаперевозчика.

FlyArystan уже открыл продажу билетов по данному направлению. Время полета составляет 3 часа 15 минут.

Компания с апреля 2022 года впервые начала совершать полеты в Баку из Актау. Этим летом рейсы в этом направлении продолжатся с частотой 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).

FlyArystan — дочерняя компания Air Astana, начала деятельность в мае 2019 года. Это первый казахстанский лоукостер, флот которого состоит из 13 самолетов Airbus A320. В 2022 году перевозчик впервые получил новые лайнеры с завода производителя Airbus. До конца 2023 года планируется расширение авиапарка до 19 самолетов, в том числе новыми самолетами.

В маршрутной сети как внутренние перелеты по Казахстану, так и международные направления в Грузию, Турцию, Азербайджан, ОАЭ, Кыргызстан и Узбекистан.