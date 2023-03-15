Первое место по турпотоку в Таиланд в январе-феврале заняла Малайзия, откуда приехали 520,6 тыс. туристов. На втором месте Россия – 387,5 тыс. путешественников. Замыкает тройку лидеров Южная Корея (324,1 тыс.). Также в первую пятерку вошли Китай (245,8 тыс.) и Индия (198,9 тыс.).

Как и в январе, в феврале россияне остаются лидерами по турпотоку в Таиланд среди стран Европы. В последний месяц зимы страну посетили 184,9 тыс. граждан РФ. Второе место заняла Германия, откуда приехали 75 тыс. туристов. В феврале она обогнала Великобританию, которая опустилась на четвертое место (73,1 тыс.). Третье место заняла Франция (74,7 тыс.). Первую пятерку замыкает Швеция (25,7 тыс.).

В 2022 году страну посетили всего 435 тыс. россиян.

В 2023 году власти Таиланда прогнозируют турпоток на уровне 25 млн человек, это более чем две трети от числа туристов, посетивших королевство в допандемийном 2019 году. Доходы отрасли по итогам года должны составить более $150 млрд.