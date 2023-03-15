"Загрузка санаториев за два месяца 2023 года уже бьет рекорды последних 6 лет. Больше 32 тысяч человек отдохнули в Ессентуках с начала года. Такого количество отдыхающих на курорте не зафиксировано с 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ессентуках зафиксировали большое количество бронирований на майские праздники. Рост на майские праздники составил 7,7% по сравнению с прошлым годом. Больше 7 тысяч человек сделали выбор в пользу курорта.

Санатории, в свою очередь, ориентируются на основные запросы по комплексному оздоровлению. Туристам предлагают программы по укреплению иммунитета, детоксу, антистрессовую терапию, укрепление мышечного корсета. Продолжают пользоваться популярностью комплексы постковидной реабилитации, включающие бронхиальные программы, санации, дието- и климатотерапии, лимфодренажные массажи.