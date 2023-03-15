"Этот год связан со 150-летием композитора Сергея Рахманинова и 150-летием певца Федора Шаляпина. Программа связана с именами этих людей, а также традиционно с Модестом Мусоргским и Николаем Римским-Корсаковым, чьи судьбы связаны с Псковской землей", — говорится в сообщении.

Откроется фестиваль 1 апреля постановкой оперы "Алеко" на сцене областной филармонии, а на закрытии 9 апреля зрители услышат редко исполняемый второй концерт Сергея Рахманинова.

"Мы задействуем площадку, на которой прежде не звучал наш оркестр. Спектакль "Шаляпин и я" состоится в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова 3 апреля", — отметили в ТКД.

Второй блок фестиваля связан с лекционными и образовательными проектами — он пройдет на площадке "Лофта".

Здание Псковского железнодорожного вокзала было официально открыто в 1863 году. Проект типовой станции первого класса для четырех городов: Владимира, Пскова, Вильно (Вильнюса) и Динабурга (Даугавпилса) был создан французским архитектором Пирелем. Псковский вокзал связан с поворотным событием отечественной истории — отречением последнего русского монарха Николая II 2 (15) марта 1917 года. На Привокзальной площади в память об этом историческом событии построена Царская часовня.