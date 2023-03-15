"Правительством Калининградской области не согласован проект постановления правительства РФ "О создании национального парка "Виштынецкий", подготовленный Минприроды России. По мнению региональной власти, он не в полной мере соответствует федеральному законодательству и имеет определенные замечания", — сказал Лысков.

По его словам, помимо юридических аспектов власти области учитывает и общественное мнение жителей районов, где предполагается создать нацпарк. В правительство постоянно обращается население, в частности Нестеровского района, с "просьбой не допустить создание национального парка "Виштынецкий" из-за наложения существенных ограничений на их жиздеятельность, а сохранить статус особо охраняемой природной территории регионального значения".

Данное мнение людей правительством Калининградской области доведено до федеральных органов исполнительной власти. Тем не менее, работа Минприроды России по созданию национального парка "Виштынецкий" ввиду включения его в национальный проект "Экология" продолжается, отметил Лысков.

"При этом региональные власти считают, что в области есть довольно большая территория, которая может стать новым национальным парком в связи с тем, что она обособлена и фактически никогда не использовалась в народном хозяйстве. Речь идет о Балтийской косе, которая фактически аналогична Куршской", — заявил пресс-секретарь.

Более того, рекомендации о создании национального парка "Балтийская коса" были еще в 2019 году направлены в Минприроды России по итогам выездного совещания "круглого стола" Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Федерального собрания РФ. На нем был очень предметно обсужден вопрос экологии особо охраняемых природных территорий в Калининградской области, добавил чиновник.

"В правительстве области надеются, что единая позиция властей и населения региона будет услышана в федеральных ведомствах", — заключил Лысков.

О проекте постановления правительства РФ о создании национального парка "Виштынецкий" говорится, что он может быть образован в границах Нестеровского и Озерского муниципальных районов. Его общая площадь превысит 28 тыс. га. Из них 26,5 тыс. га — это земли лесного фонда, около 1,5 тыс. га — "земли, категория которых не определена". Подчиняться парк будет федеральному министерству природных ресурсов.