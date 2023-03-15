"Горят два участка заповедника, Обжоровский и Дамчикский. Локализован пожар, охвативший 750 га на Дамчикском участке. Продолжается тушение 2 тыс. 300 га на Обжоровском, планируем к 18:00 локализовать его, сил и средств для этого достаточно", — сказал Бабушкин на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО, в котором он участвовал по видеосвязи.

Губернатор уточнил, что к тушению огня привлекли группировку лесопожарных формирований: 18 человек, восемь единиц техники, в том числе шесть катеров и одно маломерное средство.

Бабушкин подчеркнул, что материального ущерба пожар не нанес — горит тростник.

Директор заповедника Николай Цымлянский подтвердил агентству факт пожара.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь почти 70 тыс. га.