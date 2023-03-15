"Новый платежный сервис на островах запустила туристическая компания из России вместе с иностранным сервис-провайдером. Так, российские туристы могут оплачивать свои счета в отеле с помощью QR-кода с любых российских карт, как платежной системы "Мир", так и Visa и Mastercard", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, новый сервис работает во всех крупных отелях на Мальдивах и позволит россиянам обходиться без наличных при расчете за проживание и дополнительные услуги в самом отеле (SPA, питание, бары, экскурсии, трансферы, детский клуб, и пр.)

Для оплаты услуг необходимо отсканировать QR-код в отеле и ввести личные данные (фамилию и имя, номер виллы и сумму пополнения в USD). Система автоматически покажет стоимость в рублях. Далее ввести данные банковской карты и оплатить.

Как уточнили в ассоциации, курс конвертации российского рубля в системе выгодный, а дополнительных сборов нет.