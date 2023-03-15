"Мы с нетерпением ждем полноценного возобновления чартерных и регулярных полетных программ в провинцию Хайнань. Единственный фактор, который, на мой взгляд, будет тормозить возобновление развития туристического Китая, это те же ограничения, которые действуют сейчас и в Таиланде: Китай не допускает на свою территорию самолеты с двойной регистрацией. Как мы уже заметили, этот фактор зачастую и ведет к дефициту авиаперевозки", — сказал он.

По словам Мурадяна, сейчас китайские авиаперевозчики постепенно наращивают свои полетные программы.

"Возможно, единственный проблемой для россиян станет входящий трафик китайских туристов в Россию, которые будут занимать места на бортах. Высокий спрос может привести к повышению цен на авиаперевозку", — пояснил он.

Как отметили в пресс-службе туристического сервиса "Слетать.ру", российские и китайские авиакомпании стараются активно выставлять свои полетные программы между странами, однако о стремительном повышении спроса на Китай говорить преждевременно.

"Мы ожидаем, что по мере распространения информации о том, что россияне могут получить туристическую визу в Китай, по мере выставления полетных программ спрос будет набирать обороты", — добавили в компании.

Китай с 15 марта возобновил выдачу туристических виз иностранным гражданам. Кроме того, возобновлены безвизовые поездки для туристов на остров Хайнань и для пассажиров круизных лайнеров в Шанхай.

В настоящее время прямые рейсы в Китай из Москвы выполняют "Аэрофлот", Hainan Airlines, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Sichuan Airlines и Beijing Capital Airlines. Улететь можно в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Циндао, Шэньчжэнь. В Санкт-Петербург из Пекина полеты выполняет авиакомпания Hainan Airlines. Hainan Airlines и "Аврора" летают между Хабаровском и Харбином. С 26 марта "Аврора" планирует начать выполнять рейсы в Харбин из Владивостока. Авиакомпания S7 анонсировала запуск рейсов из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи с 27 мая.

Китай закрыл границы для туристов в марте 2020 года. 6 февраля ограничения на въезд и выезд были сняты для граждан 20 стран, в том числе России. С 15 марта Китай возобновил выдачу туристических виз иностранным гражданам.