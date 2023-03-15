Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Вылет из Уфы — в 16:30, из Минвод — в 18:55 (время местное). Время в пути составит 3 часа 10 минут.

"Продолжаем наращивать программу полетов в курортные города. В этом году уже открыли дополнительные рейсы в Минеральные Воды и Сочи из столицы и регионов. А сейчас будем дважды в неделю выполнять полеты из Уфы. При необходимости добавим в расписание дополнительные рейсы", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Согласно данным расписания аэропорта Уфы, в настоящее время из этого города в Минводы летает "Аэрофлот" и "Азимут".