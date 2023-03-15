"Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, которые у нас в наличии, — 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей (самолетов — ИФ)", — сказал Савельев.

Всего, по его словам, в России сейчас эксплуатируются 1167 самолетов, при этом ни один из них не "каннибализирован" — то есть не разобран полностью на запчасти.

"У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты в нормальном режиме работают, мы все так или иначе обеспечиваемся запчастями. Хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт — тем не менее, все работает", — добавил он.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей забрать из России уже предоставленные в аренду лайнеры. По решению российских властей авиакомпании не стали возвращать самолеты — вместо этого они перевели их в отечественный реестр и продолжили эксплуатацию.