"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос, и правительство выделило уже порядка 300 млрд руб.", — сказал он.

Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов

Сам "Аэрофлот" сообщал в прошлом году о выкупе у иностранных лизингодателей 18 самолетов — восьми дальнемагистральных Airbus A330 и 10 Boeing 777. Все они использовались на основании разрешенного западными санкциями финансового лизинга. Остальные самолеты в парке группы используются по договорам операционного лизинга.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. По решению российских властей авиакомпании не стали возвращать самолеты — вместо этого они перевели их в отечественный реестр и продолжали эксплуатировать.

Остаточная стоимость более 500 самолетов иностранных лизингодателей, которые остались в России, оценивается в $20 млрд, заявлял Савельев в марте прошлого года.