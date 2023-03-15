Теперь каждый желающий в любое время суток сможет любоваться самыми известными полотнами кисти Анри Матисса.

Всего в Эрмитаже работают четыре веб-камеры, которые круглосуточно в прямом эфире показывают Дворцовую площадь, Зимний дворец, Большой двор Зимнего дворца, Зал Рафаэля, а теперь и Зал Матисса в Главном штабе.

Первые веб-камеры были установлены в 2020 году, в период пандемии коронавируса. Благодаря этому нововведению, а также онлайн-трансляциям экскурсий и лекций у каждого, кто находился на самоизоляции, появилась возможность хотя бы виртуально побывать в Эрмитаже.

"Трансляции с веб-камер Эрмитажа не только позволяют наслаждаться торжественным видом на главную площадь Санкт-Петербурга и архитектурный ансамбль Зимнего дворца, разглядывать полотна Анри Матисса или шедевр Рафаэля Санти "Мадонна с Младенцем". Благодаря современным технологиям можно оценить наличие и размер очереди в Зимний дворец, а если повезёт — подсмотреть за жизнью знаменитых пушистых стражников Эрмитажа", — говорится в сообщении.