"Традиционный спрос — это Москва, Санкт-Петербург. Они имеют лидирующие позиции. Но есть и большой интерес к курортам Северного Кавказа, в первую очередь, к Кабардино-Балкарии, видим также спрос на здравницы Кавказских Минеральных Вод", — сказал Мальцев.

По его словам, уральцы также интересуются экскурсионными программами Казани, Калуги, Пскова, Нижнего Новгорода и соседних регионов.

"Март и каникулы — это традиционный интерес к Кунгурской пещере. По мнению экспертов, она наиболее хороша для посещения именно в этот период. Но в этом году большим спросом пользуются комбинированные туры — Кунгурская пещера и посещение Перми. Небезынтересен и город Тобольск, туда направятся как экскурсионные школьные группы, так и просто родители с детьми, термальные источники Тюменской области, а также Златоуст, Миасс, Магнитогорск, Абзаково", — подчеркнул президент УАТ.

"Если говорить о Свердловской области, то там популярно северное направление — Невьянск, Нижние Таволги, Нижний Тагил. На юге — это Полевской, музейный комплекс "Северская домна", а также сысертское направление. В первую очередь, там это парк "Бажовские места" и дом-музей Бажова", — отметил эксперт.

Что касается зарубежных направлений, то в дни школьных каникул, по его словам, наиболее востребованы туры в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Ереван, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

"Еще Объединенные Арабские Эмираты, но этот сегмент — более дорогой, поэтому он не претерпевает каких-то ощутимых изменений на даты каникул", — cообщил Мальцев.