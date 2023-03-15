"В Ставрополе модернизируют муниципальный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. "Память". Все работы завершат к новому учебному году 2023-2024", — говорится в сообщении.

В музей уже доставили короткофокусный лазерный проектор, систему для видеопоказа и презентаций, а также компьютерную технику.

После монтажа оборудования специалисты разработают медиаконтент для интерактивных и демонстрационных столов, а также очков виртуальной реальности. Он включит в себя вехи войны, историю блокадного Ленинграда, в том числе показ дневника 11-летней школьницы Тани Савичевой, и битву за Кавказ.

Отмечается, что на обновление музея выделено более 3,3 млн рублей из бюджетов трех уровней: городского, краевого и федерального.