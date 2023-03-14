По словам губернатора, с Минфином была договоренность о том, что федеральная составляющая будет 14,2 млрд рублей, однако пока вопрос с финансированием "подвис".
Новая ВПП строится параллельно существующей полосе, в 300 метрах от нее, что позволит производить работы с минимальными ограничениями на эксплуатацию действующей ВПП. Новая полоса длиной 3,4 км и шириной 60 метров будет способна принимать воздушные суда типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке).
Существующую ВПП длиной 2,7 км, которая была построена в середине 1960-х годов и уже исчерпала свой ресурс, планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов.
Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Он принадлежит правительству Сахалинской области.