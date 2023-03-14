"В 2025 году будет построена новая взлетно-посадочная полоса. Сегодня работы идут за областные средства. В 2022 году на эти цели было потрачено 6,5 млрд рублей. Федеральный бюджет нас пока еще не поддержал. Я уже обращался к вам по этому вопросу. Прошу дать поручение и предусмотреть финансирование строительства полосы в том числе и за счет федерального бюджета (. . .) Нам требуются ресурсы уже в этом году", — сказал Лимаренко на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов во вторник.

По словам губернатора, с Минфином была договоренность о том, что федеральная составляющая будет 14,2 млрд рублей, однако пока вопрос с финансированием "подвис".

Новая ВПП строится параллельно существующей полосе, в 300 метрах от нее, что позволит производить работы с минимальными ограничениями на эксплуатацию действующей ВПП. Новая полоса длиной 3,4 км и шириной 60 метров будет способна принимать воздушные суда типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке).

Существующую ВПП длиной 2,7 км, которая была построена в середине 1960-х годов и уже исчерпала свой ресурс, планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Он принадлежит правительству Сахалинской области.