Saudia заказала 39 самолетов с опцией дозаказа еще 10, Riyadh Air также разместила заказ на 39 лайнеров, который предусматривает возможность получения еще 33 самолетов, пишет CNBC.

Общая каталожная стоимость самолетов составляет почти $37 млрд, однако обычно авиакомпании получают значительные скидки за особо крупные заказы.

Boeing также сообщил во вторник, что поставки самолетов в феврале составили 28 единиц, включая 24 самолетов 737 Max против 22 годом ранее.

Акции Boeing в ходе торгов во вторник дорожают на 4%. С начала года капитализация компании выросла на 11%, до $121,7 млрд.