"Совсем скоро начнется очередной туристический сезон. Туристы со всей России снова поедут через нас на Черное море. Мы должны сделать все, чтобы максимальное число этих людей не проехали мимо, а остановились у нас хотя бы на один день. Наша задача завлечь транзитного туриста, заинтересовать его специальными турами одного дня, рассчитанными на любой бюджет", — написал Логвиненко.

Он отметил, что еще одна первоочередная задача в сфере туризма — увеличение количества аттестованных гидов.

"Сейчас в городском реестре гидов-экскурсоводов — 36 специалистов. Для такого города, как Ростов, этого явно недостаточно. Как заявляют представители отрасли, в туристический сезон, особенно, когда к нам прибывают круизные лайнеры, отмечается нехватка экскурсоводов. Между тем именно от гида во многом зависит, с каким чувством турист покинет наш город. И, если будет много гидов, то к нам будет интереснее приезжать", — добавил Логвиненко.

Сити-менеджер также поручил проработать меры поддержки экскурсоводов и предложил делать ставку не только на молодежь.

По данным главы администрации Ростова-на-Дону, в 2022 году поток транзитных туристов вырос почти на 17%: город посетили около 2 млн 145 тыс. человек.