"Всего по трем направлениям нацпроекта "Культура" из федерального и регионального бюджетов направлено более 193 млн рублей. Будет продолжено строительство и реконструкция объектов организаций культуры в муниципалитетах области. Планируется, что в 2023 году нарастающим итогом будет обновлено и построено 14 учреждений культуры", — сказал Кузнецов.

По его данным, также продолжатся работы по техническому обеспечению учреждений культуры. В этом году будут оснащены три музея: областной музей изобразительных искусств, музеи Багратионовска и Гурьевска.

Музыкальными инструментами будут полностью обеспечены пять детских школ искусств: в Черняховске, Гурьевске, Пионерском, Калининграде и Зеленоградске. Новое осветительное оборудование в этом году получит Калининградский областной драматический театр.

В рамках проекта средства выделены на проведение в течение 2023 года десяти фестивалей, продвижение талантливой молодежи, повышение квалификации специалистов учреждений культуры, на организацию мероприятий Российского военно-исторического общества.

Будут профинансированы некоммерческие любительские творческие коллективы, выплаты лучшим сельским учреждения и их работникам.

"Если говорить о национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", то в текущем году на его реализацию из регионального и федерального бюджетов направлено 298 млн рублей. И развитие инфраструктуры в этом вопросе будет приоритетом", — отметил Кузнецов.

В частности, планируется начать работы по строительству второй очереди велодорожки вдоль Балтийского побережья от Куршской до Балтийской косы. На эти цели выделяется 50 млн рублей.

В планах также реализация региональных программ по проектированию туристского центра Калининграда.

"Ещё 31 млн рублей будет направлен на организацию бесплатных путешествий по области школьников 5 и 9-х классов. В туристические поездки по региону смогут отправиться 4 200 учащихся. Начало реализации этой программы запланировано на май", — заключил замминистра.