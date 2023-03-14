"В агломерации находится одна из визитных карточек Сахалина — маяк Анива. Он является местом притяжения туристов. Мы планируем восстанавливать этот уникальный объект. Просим дать поручение министерству обороны найти возможность передать этот маяк в областную собственность", — обратился Лимаренко с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, которое проходит в Бурятии.

Маяк Анива был построен в 1939 году на одноименном мысе острова Сахалин. Он стал самым сложным техническим сооружением на всем острове и одним из интереснейших достижений мировой практики маячного строительства того времени. На отдельно стоящей 10-метровой скале возвели башню высотой 31 метр — девять этажей, на которых находились технические и жилые помещения, рассчитанные на 12 человек.

Дальность действия маяка равнялась почти 33 км. В послевоенное время он был модернизирован, здесь провели систему водяного отопления, сделали надстройку. Сооружение обслуживалось персоналом до 1990 года, а затем было переведено на автоматический режим.