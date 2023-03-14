Компания отметила, что пассажиропоток приблизился к допандемийному уровню.

Как сообщалось, в 2021 году аэропорты Азербайджана обслужили 2,93 млн пассажиров. Таким образом, в прошлом году пассажиропоток вырос в 1,8 раза.

AZAL также отметила, что с начала 2023 года наблюдается положительная динамика пассажироперевозок. Так, в январе-феврале пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана достиг почти 790 тыс. человек (годом ранее — 546 тыс. человек — ИФ), в том числе в феврале — 367 тыс. человек (255 тыс. человек — ИФ), превысив допандемийный уровень.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 аэропортов в различных регионах страны.