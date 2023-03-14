В первый день для гостей и участников выставки была организована презентация региона под брендом "Алтайский край — все настоящее!". Ее участниками стали руководители и представители ряда туристических компаний, общественного фонда по развитию археологического комплекса Денисова пещера, Алтайтурцентра.
Туроператоры региона представили на площадке туристско-рекреационный потенциал Алтая, новые туры и маршруты, в том числе национальный туристический маршрут "Здравствуй, Алтай!".
Участники презентации получили информацию о прямых перелетах из субъектов России на Алтай и логистике внутри региона, о средствах размещения, системах бронирования, а также об уникальных предложениях для туристического бизнеса.
В завершение презентации для участников был организован розыгрыш призов и подарков от туроператоров края и Алтайтурцентра.