По ее словам, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800. Ранее рейсы по данному направлению не осуществлялись.

Вылеты из Махачкалы будут выполняться по вторникам в 09:00 по московскому времени с прибытием в Новокузнецк в 17:10 (время местное). Вылет из Новокузнецка — в 18:20 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 19:00 по московскому времени.

По четвергам вылеты из Махачкалы будут осуществляться в 10:35 по московскому времени с прибытием в Новокузнецк в 18:45 по местному времени. Вылеты из аэропорта Новокузнецка запланированы в 19:45 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 20:25 по московскому времени.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, базируется в московском "Шереметьево". По данным на сайте авиакомпании, ее парк состоит из 46 воздушных судов.