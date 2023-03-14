Документ подготовит рабочая группа при парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности.

"Инициатива была поддержана участниками заседания группы — депутатами, представителями аэропорта, ряда городских комитетов, МВД, Ространснадзора и других структур. Поводом для разработки документа стало происшествие 28 октября 2022 года. Тогда автомобиль под управление жителя Санкт-Петербурга пробил ограждение и выехал к стоянке самолета", — говорится в сообщении.

По словам депутата Константина Чебыкина ("Единая Россия"), для достижения поставленной цели необходимо внести Пулково в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ.

"Такая практика уже реализована в международных аэропортах в Северо-Кавказском федеральном округе и Симферополе и показала свою эффективность", — цитирует пресс-служба Чебыкина.

Предполагается, что сотрудники Росгвардии могли бы охранять входные группы аэропорта.