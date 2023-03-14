"В 2019 году краевой лесопожарный центр запустил на Кубани пилотный проект системы дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель". В 2019 году для распознавания лесных пожаров было установлено шесть камер, в 2021 году — 12, на сегодняшний день их уже 30", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что камеры располагаются на вышках сотовой связи и телевизионных вышках в Апшеронском, Белореченском, Горячеключевском, Ейском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Туапсинском районах, а также в Геленджике, Новороссийске и Краснодаре.