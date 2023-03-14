"Сегодня еще преждевременно со всей определенностью говорить, что пандемия коронавирусной инфекции завершена. Однако, в настоящее время мы наблюдаем положительные тенденции, заключающиеся в уменьшении числа тяжёлых случаев заболевания — у большинства пациентов инфекция протекает по типу острой респираторной инфекции. Это позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, станет сезонным заболеванием", — сказала Плоскирева журналистам во вторник.

При этом она отметила, что решение о завершении действия режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, принимается генеральным директором ВОЗ с учётом мнения Комитета по чрезвычайной ситуации. В состав комитета входит сотрудник Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"В целом такого рода решения принимаются на основе эпидемиологических, клинических и научных данных, а также по результатам оценки рисков для здоровья человека и риска международного распространения болезни", — добавила Плоскирева.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что ВОЗ уже в этом году сможет объявить о завершении пандемии COVID-19. По его мнению, в настоящее время мир находится в лучшем положении, "чем когда-либо во время пандемии". Впервые еженедельное число зарегистрированных смертей ниже, чем в том момент, когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" в отношении распространения SARS-CoV-2.