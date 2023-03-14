«В Таиланде наблюдается резкий рост числа российских туристов. С начала года страну посетили более 370 тыс. россиян, это на 33% меньше, чем за весь прошлый год. Увеличение турпотока, по заверениям иммиграционного управления королевства, не привело к росту преступности, большинство граждан – обеспеченные путешественники», — пишет издание.

По словам замруководителя иммиграционного бюро Фантана Натчанарта, с момента возобновления туризма из России были зафиксированы случаи мелких правонарушений, например, магазинные кражи или нарушение ПДД. Но абсолютное большинство путешественников приезжает на отдых в приморские провинции и не нарушает законодательство Таиланда.

Как отмечает издание, чаще всего россияне отдыхают на Пхукете, Самуи или в Паттайе. В феврале туристы из РФ заняли третье место по турпотоку в Таиланд.

Несмотря на то, что РФ стала лидером турпотока на Самуи в январе (100 тыс.), местные жители жалуются, что россияне часто инвестируют в турбизнес и недвижимость на острове, и это приводит к росту инфляции и цен на недвижимость.

Между тем, турбизнес Паттайи и Пхукета позитивно оценил рост турпотока из России.

«Большинство туристов в Паттайе – русские. Ежедневно на курорт прибывают по 500-700 граждан РФ, которые остаются на 10-20 дней. Они достаточно платежеспособны и тратят от 3 до 5 тыс. бат в день (6,5-10,8 тыс. рублей)», — рассказал президент Ассоциации бизнеса и туризма Паттайи Пхунанан Пхаттханасин.

Рост турпотока из России пошел на пользу и экономике Пхукета. По словам президента ассоциации недвижимости провинции Пхаттханана Пхисутвимона, россияне проводят на острове от одной недели до шести месяцев, арендуя дорогие номера и виллы с бассейном.