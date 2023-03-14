Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, закон призван заложить единые основы правового регулирования организации туризма в границах заповедников и нацпарков.

«Документом вводятся основные критерии, среди которых сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристических мест и маршрутов, сохранение объектов культурного наследия, а также обеспечение безопасности туризма», — говорится в сообщении.

Закон запрещает изменение площади, местоположения и границ заповедной и особо охраняемой зон и зоны традиционного экстенсивного природопользования. Кроме того, в таких зонах запрещено строительство жилых домов, но разрешается создание объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечения личной гигиены.

«Предусмотрено обязательное согласование плана рекреационной деятельности нацпарка с главой региона, что важно для учета развития туризма на территории каждого субъекта», — цитирует пресс-служба председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Дмитрия Кобылкина.

Как отмечается в сообщении, документ предусматривает для привлечения инвестиций в развитие туристической инфраструктуры ООПТ заключение соглашений, сторонами которых выступают федеральный орган исполнительной власти и победитель торгов. В них прописываются ключевые пункты: проведение мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде, соблюдение установленной предельно допустимой рекреационной емкости и другие. Действие соглашения прекращается, в том числе по причине нарушения его условий.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. До этого момента запрещается предоставление в аренду земельных участков в границах ООПТ федерального значения, за исключением населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков.

В первом чтении законопроект был рассмотрен почти два года назад — 19 мая 2021 года и с тех пор находился на доработке. 21 февраля Владимир Путин в послании Федеральному Собранию попросил ускорить рассмотрение документа, так как он "очень важен для нашей страны". Второе чтение состоялось 3 марта.