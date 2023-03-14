"Регион будет активно взаимодействовать с госкорпорацией "Роскосмос" и с Музеем космонавтики в формировании выставочных площадок фестиваля. Планируются выставки, лектории, спортивные мероприятия, кинопоказы, конкурсы, квесты, брифинги, научные конференции", — говорится в сообщении на сайте правительства Кузбасса.

Главным событием станут гала-концерты в Кемерове и Новокузнецке 15 апреля. Ведущими должны стать заслуженные артисты России Александр Олешко и Дмитрий Дюжев.

Кроме того, приглашение было направлено космонавту Анне Кикиной, решается вопрос об участии в фестивале космонавта-испытателя Александра Гребенкина. Готовится видеообращение первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, полету которой в космос в этом году исполняется 60 лет.

Участие в прошлогоднем фестивале, который так же проходил в Кузбассе, приняли делегации из разных стран, включая Узбекистан, Таджикистан, КНР, Сирию, Индию и Вьетнам.