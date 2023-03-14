В компании ожидают, что ее выручка в текущем году будет на 14-17% выше, чем за тот же период 2019 года, когда показатель составил $10,47 млрд.

Прогноз Delta Air Lines для прибыли без учета разовых факторов остается на уровне $0,15-0,40 на акцию, говорится в сообщении, направленном компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют скорректированную прибыль авиакомпании на уровне $0,33 на акцию.

Delta Air Lines также подтвердила прогноз маржи операционной прибыли на первый квартал на уровне 4-6%.

Компания отметила также, что зафиксирует разовые расходы в размере $800 млн в первом квартале в связи с пересмотром трудовых соглашений с пилотами.

Акции Delta Air Lines прибавляют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась на 2,4%.