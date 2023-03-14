"Мы решили выпустить юбилейный курортный пятачок как сувенирную продукцию, чтобы показать насколько важен для нас курортный сбор", — приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.

Отмечается, что со времени начала эксперимента по курортному сбору прошло уже пять лет. За это время в Железноводске на его средства было благоустроено пять объектов курортной инфраструктуры, а также появился памятник "курортной валюте" и "бронзовые плюшки".

Срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.

Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Жители Ставрополья освобождены от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.