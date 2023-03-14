"В соответствии с расписанием вылет самолетов предполагался 14 марта в 08:10 (04:10 мск) и 08:15 (04:15 мск), однако ввиду неблагоприятных погодных условий вылет воздушных судов перенесен предварительно на 15 марта. В ходе личного приема граждан в аэропорту транспортный прокурор установил нарушения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе горячего питания", — говорится в сообщении.

Прокурор внес представление руководителю авиакомпании NordStar об устранении нарушений.

По данным пресс-службы, рейсов ожидает 241 пассажир, в том числе пять детей.