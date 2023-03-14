В конкурсную программу вошли новейшие авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные мультфильмы. В этом году на участие в фестивале было подано рекордное количество заявок — 381. Отобрано 113 лучших работ, которые будут показаны на большом экране в Суздале перед гостями, участниками и жюри фестиваля. Победители будут определяться экспертным жюри.

Отмечается, что традиционно на фестивале будет продемонстрирована обширная внеконкурсная программа. В этом году она в значительной степени представлена студенческими работами. В международной секции гостей и участников ждут программы белорусской и индийской анимации.

Кроме того, для участников фестиваля подготовлена деловая программа с участием ведущих режиссёров, продюсеров, педагогов, организаторов производства анимационного кино.

Также в этом году впервые организуется мастерская документальной анимации "Магия места" об атмосфере Суздальфеста. Результатом работы мастерской станет общий фильм, где у каждого автора будет своя часть хронометражем 30-40 секунд.

Объявление результатов голосования и вручение приза зрительских симпатий состоится на торжественной церемонии 19 марта.