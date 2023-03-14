"Из-за сильных осадков и штормового ветра с порывами от 25 до 30 м/с отменена часть рейсов по местным воздушным линиям", — говорится в сообщении.

Так, на 15 марта перенесены рейсы Нарьян-Мар — Каратайка — Варнек — Амдерма — Нарьян-Мар, Нарьян-Мар — Несь — Кия — Шойна.

До 13:00 отложен рейс Нарьян-Мар — Нижняя Пеша — Снопа — Вижас — Нарьян-Мар. До 14:00 отложен рейс Нарьян-Мар — Хорей-Вер — Харута — Нарьян-Мар.

"Рейс из Казани (РусЛайн) который следовал в Нарьян-Мар, перенаправлен на запасной аэродром в Сыктывкар. Рейс из Москвы (ЮТэйр) почти полчаса кружил над окружной столицей и только что совершил посадку в аэропорту Нарьян-Мара", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба окружного ГУ МЧС сообщала, что во вторник в центральной части округа ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 23 м/c. В эпицентр непогоды попадает Нарьян-Мар, поселок Искателей, Приморско-Куйский и Тельвисочный сельсоветы.

ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" — единственная авиакомпания НАО и эксплуатант аэропорта Нарьян-Мар.