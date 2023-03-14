«Путешественники на Бали должны будут пользоваться только транспортными средствами от туристических компаний. Аренда мототранспорта теперь под запретом. Введение новых правил в туризме на Бали призвано улучшить имидж туристической отрасли провинции и гарантировать безопасность», — пишет издание.

По словам Костера, многие туристы на Бали, особенно иностранные, были замечены за несоблюдением правил дорожного движения – от отсутствия шлема в поездки и заканчивая отсутствием водительских прав.

Как отмечает газета, губернатор не уточнил, каким образом будет соблюдаться исполнение этого запрета.