"Театральной площадкой вновь станет новый эколого-просветительский центр парка", — говорится в сообщении.

В прошлом году спектакли под открытым небом, среди зелени парка, собирали большое количество зрителей, уточняет пресс-служба.

Помимо театральных постановок в этом сезоне запланированы, в частности, концерты, иллюзионные шоу, фестивали.

Национальный парк "Кисловодский" — памятник ландшафтной архитектуры, начинается от центра курорта и, расширяясь огромным широким клином, уходит к юго-восточной оконечности города и далее на склоны Джинальского хребта. Общая протяжённость дорожек терренкура ( маршрута для лечебной ходьбы) 24,3 км, первая была проложена в 1901 году. Имеется канатная дорога длиной 1 тыс. 743 метров.